In der Nacht auf Sonntag (7. Mai) ist Ellen T. mit Freunden in der Bremer Kneipe ‘Litfass’ unterwegs. Im Anschluss soll sie vorgehabt haben, mit anderen Bekannten weiterzuziehen. An dieser Stelle verliert sich ihre Spur. Als ihre Freunde auch drei Tage später nichts von ihr hören, alarmieren sie Feuerwehr und Polizei. Die finden Ellen T. tot in ihrer Wohnung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die 44-Jährige ab 23 Uhr gesehen haben und Hinweise dazu geben können, mit wem sie den weiteren Abend verbracht hat. Auch Personen, die in den letzten drei Wochen Kontakt zu der 44-Jährigen hatte, sollen sich bei der Polizei Bremen melden. (xas)