Wie der Titel des Blattes bereits vermuten lässt, geht es in dem Pärchen-Interview vor allem um das Thema Gesundheit. Auffällig: In seinen 70ern angekommen, scheint sich Thomas Gottschalk verstärkt sportlich zu betätigen und auch mit seiner Ernährung zu beschäftigen. Ob seine Liebste Karina Mroß da ihre Finger im Spiel hat? „Ich befürchte, ja! Ich habe jetzt gesagt: Wir essen mal weniger Fleisch, zwei- bis dreimal die Woche Fisch und abends weniger Kohlenhydrate. Seit Neuestem versuche ich auch, Kuhmilch zu ersetzen, etwa durch Kokosmilch“, verrät sie.

Ihr Liebster habe derweil ein Engelchen und ein Teufelchen auf der Schulter: „Ich ­habe früher eine Pizza für zwei Personen gegessen, da hat der Kellner geguckt, ob ich einen Hund unterm Tisch habe, so schnell war die weg. Andererseits merkst du ­irgendwann, dass dir bestimmte Dinge nicht mehr so guttun.“

Mit der Zeit habe der „Wetten, dass..?“-Star aber dazugelernt: „Wenn man gesund alt werden will – und mit ihr an meiner Seite will ich das –, muss man was machen. Das unterschätzt man als junger Mensch. Ich habe ihr jedenfalls versprochen, dass ich ein ­moseshaftes Alter erreichen werde.“