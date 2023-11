Ihr solltet natürlich nicht all euer Geld zu Lebzeiten verschenken. „Die eigene Absicherung sollte immer Priorität haben, verschenken Sie zu Lebzeiten nur, was Sie sicher entbehren können.“, so Claudia Müller. Aber eine Schenkung kann durchaus Vorteile haben, wie auch das Sprichwort „Eine warme Hand schenkt leichter als eine kalte“ auf schaurig-deutliche Weise schon seit jeher verspricht.

Aber warum ist das so? Rechtlich sind Schenkungen identisch mit dem Erbe. „Der Freibetrag bei Erbschaften oder Schenkungen gilt immer über einen Zeitraum von zehn Jahren. So können Sie Ihren Kindern alle zehn Jahre 400.000 Euro schenken, ohne Steuern zahlen zu müssen. Auch unabhängig von der Steuer lohnt es sich, darüber nachzudenken, wann Sie Ihren Erben eine größere Freude bereiten. Möglicherweise können sie eine finanzielle Unterstützung in früherem Alter besser gebrauchen als später.“

