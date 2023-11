Am Mittwochvormittag eskaliert ein Streit unter Jugendlichen in einer Schulmensa im baden-würtembergischen Mutlangen. Zwei Jugendliche bringen einen 14-Jährigen zu Boden und schlagen auf ihn ein. Dadurch wird der Junge so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus notoperiert werden muss. Die Kriminalpolizei Aalen hat nun die Ermittlungen aufgenommen. (anr)

