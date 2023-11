„Team Wallraff“: Trotz Dreifach-Knochenbruch entlassen - jetzt spricht Klinik-Patientin Alwina

Als die Recherchen von „Team Wallraff“-Reporterin Zarah im Frühjahr ausgestrahlt wurden, wurde Alwina nur verfremdet gezeigt. Doch danach meldet sie sich bei den Journalistinnen und Journalisten des „Team Wallraff“: Sie hat sich selbst in den Szenen wiedererkannt, will offen darüber sprechen, was an diesem Tag im St. Vinzent Krankenhaus passiert ist. Denn wie sich erst Wochen später herausstellte, waren drei von Alwinas Mittelfußknochen gebrochen, was auch erklärt, warum sie so starke Schmerzen hatte und kaum auftreten konnte. Vor Ort wurde das jedoch nicht erkannt.

„Wir waren richtig sauer“, erklärt Alwina. „Es ist ja auch nichts, was man nicht hätte von Anfang an sehen können.“ Wie kann eine derartige Verletzung in der Notaufnahme übersehen werden?

„Team Wallraff“ konfrontiert die Klinik mit dieser Frage. Diese schreibt: Bei der Erstbehandlung nach dem Unfall sei keine Fraktur zu erkennen gewesen. Und wörtlich:

„Bei sogenannten unverschobenen Frakturen […] kommt es vor, dass diese auf der Röntgenaufnahme nicht zu erkennen sind. Rechtlich gesehen spricht man von einem nicht vorwerfbaren Diagnoseirrtum. Im Übrigen hätte auch die Kenntnis über die vorhandene Fraktur keine Indikation für eine stationäre Aufnahme ergeben.”

Lese-Tipp: Zu wenig Personal, Vernachlässigung, Hygienemängel: „Team Wallraff“ undercover in deutschem Pflegeheim