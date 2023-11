Im vergangenen Jahr seien in den USA mehr als 3.700 Babys mit der sexuell übertragbaren Krankheit Syphilis zur Welt gekommen – zehn Mal so viele wie noch vor zehn Jahren. Wegen dieser Entwicklung schlägt die US-Gesundheitsbehörde CDC jetzt Alarm: Es gebe eine regelrechte Epidemie, in allen Altersgruppen nehme die Zahl der Syphilis-Fälle zu.

Insgesamt sei „ein herzzerreißend hohes Niveau erreicht“, sagte CDC-Vertreterin Debra Houry. Besonders tragisch: Den Ärzten zufolge hätten 90 Prozent dieser Fälle durch Tests und Behandlung der Mutter während der Schwangerschaft verhindert werden können.

