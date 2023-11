Die Netflix-Doku von Regisseur Thom Zimny zeigt Aufnahmen des damals 14-jährigen Sage, als er Robert, den Sohn von Rocky Balboa (Sylvester Stallone), in Rocky V spielte. Die Geschichte des Films aus dem Jahr 1990 dreht sich um Rockys schwierige Beziehung zu seinem Kind, das der Meinung ist, Rocky verbringe viel mehr Zeit mit dem Boxer Tommy „The Machine“ Gun (Tommy Morrison, 1969-2013) als mit seiner Familie, einschließlich Ehefrau Adrianna „Adrian“ Pennino Balboa (Talia Shire, 77).

Sylvester Stallone verarbeitete in seinen Rocky- und Rambo-Filmen auch Erfahrungen aus seinem wirklichen Leben. Auf die Frage in der Doku, ob seine eigene Familiengeschichte auch in das Vater-Sohn-Drama in Rocky V eingeflossen ist, antwortet Stallone: „Leider ja.“

Wie das People-Magazin weiter meldet, fügt Stallone in der Doku hinzu: „Ich versuchte, etwas zu machen, was ich im wirklichen Leben gerne gemacht hätte, aber in der Realität nicht möglich war. [...] Vieles davon ist wahr. Leider stellt man Dinge über seine Familie. Und die Auswirkungen sind ziemlich radikal und verheerend.“