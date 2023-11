Süßer die Kassen nie klingeln! Auf diesem Wintermarkt kostet der Glühwein sieben Euro

Grundsätzlich kostet ein Glühwein Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zufolge deutlich weniger, vielerorts kann man sich auf stabil gebliebene Preise gemessen am Vorjahr einstellen. Das Getränk in der typischen 0,2-Liter-Tasse dürfte in den meisten Fällen mit um die vier Euro zu Buche schlagen, mancherorts könnte der Glühwein auch noch für 3,50 Euro über die Theke gehen.

Kleiner Tipp: Häufig gibt es an Ein- und Ausgängen günstigere Getränke und Speisen als in der Mitte des Weihnachtsmarktes. Schaut euch also gut um, wo ihr euren Glühwein trinken wollt – es sei denn, sieben Euro pro Tasse verderben euch nicht den Winterzauber-Spaß.