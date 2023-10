Anfang 2022 stirbt die Mutter von Angelika Herms. Fristgerecht kündigt die Rentnerin die Wohnung, in der ihre Mutter bis zuletzt lebte. Doch auf die Rückzahlung der Kaution – rund 500 Euro – wartet sie noch heute. Und das, obwohl im Übergabeprotokoll keinerlei Mängel beanstandet wurden.

Lese-Tipp: Ihre Kaution wurde in Aktien hinterlegt: Rentnerin stehen statt 800 D-Mark jetzt 115.000 Euro zu – Wohnbaugesellschaft weigert sich

Kann RTL der Rentnerin und ihrem Mann helfen und Licht ins Dunkel bringen? Was ist der Grund dafür, dass die Kaution so lange einbehalten wird? Und wie können sich Mieter vor derartigen Vorfällen schützen? All das sehen Sie im Video. (vho)