Die spanische Damenmode-Marke Stradivarius hat am 2. November ihre erste Filiale in Deutschland eröffnet. Die Premiere findet im Einkaufszentrums Milaneo in Stuttgart statt.

Die Filiale in Stuttgart soll für Stradivarius erst der Anfang in Deutschland sein. In diesen Städten sind bereits weitere Stradivarius-Filialen geplant:

Stradivarius Dresden

Noch 2023 soll in der Centrum-Galerie (Klépierre) die zweite Stradivarius-Filiale eröffnet werden.

Stradivarius Hannover

Die Eröffnung ist im Frühjahr 2024 geplant. Wie das Fachportal Fashion United berichtet, zieht Stradivarius in die Große Packhofstraße 41-45 in Hannover ein und eröffnet damit seinen ersten stationären Laden in einer deutschen Einkaufsstraße.

Stradivarius Hamburg

Ebenfalls im Frühjahr 2024 eröffnet Stradivarius einen Laden im Einkaufszentrum Westfield Hamburg-Überseequartier.

