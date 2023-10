„Man hat im täglichen Leben irgendwann keine Bilder mehr im Kopf. Lange verdrängt man sie und irgendwann muss man die auch beiseitelegen, weil sonst kann man gar nicht weiter leben und exisitieren“, erklärt Harald Glööckler jetzt im SternTV Spezial, in dem es um das Thema häusliche Gewalt geht: „Aber wenn ich in diese Kindheit gehe [...], kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich nicht Angst hatte, ob meine Mutter blutend am Boden liegt, wenn ich nach Hause komme, oder ob sie vielleicht tot ist.“

Lese-Tipp: Harald Glööckler und Peer Kusmagk: Häusliche Gewalt hat viele Gesichter

Harald Glööckler spricht von einem „ständig währenden Krieg“, dem man nicht entfliehen kann. „Ich habe Bilder, mein Vater war Metzger, wie er mit dem großen Spalter und dem langen Metzgermesser hinter der Mutter hinterherläuft… ganz ganz schreckliche Momente“, teilt er seine Gedanken mit Moderatorin Mareile Höppner, den Studiogästen und den Zuschauern.

Lese-Tipp: Harald Glööcklers gewalttätiger Vater: Eine Jugendfreundin packt jetzt bei RTL aus

Er selbst beschreibt sich als ein sehr ruhiges Kind, das vielem aus dem Weg gegangen ist. „Ich habe geschaut, dass ich nicht auffalle, dass ich unter dem Radar bin, das ist wichtig, dass man nicht auch noch ins Gefecht kommt.“

Diese Zustände seien zum einen traumatisch. „Aber dann sind sie einem Kind auch peinlich, weil man merkt, dass da etwas stattfindet, was bei anderen nicht stattfindet. Und man sich auch schämt“, erklärt der heute 58-Jährige weiter. Das Problem – seine Eltern besaßen in einem kleinen Dorf eine Gaststätte. Und jeder bekam mit, was im Hause Glööckler vor sich geht: „Dadurch war ich schon als Kind auf dem Präsentierteller. Ich erinnere mich, ich konnte mit zehn Jahren in den Nachbarort gehen, in irgendeinem Restaurant was essen, und man wusste, wer ich bin.“