Aufruhr in der Promi-WG! Niemand Geringeres als Dschungelcamp-Vize Gigi Birofio und seine Herzdame Dana Feist entern „Das Sommerhaus der Stars“. Während die einen die Ankunft des Nachzügler-Pärchens bejubeln, hält sich die Freude bei manch anderem WG-Bewohner in deutlichen Grenzen. Wie Neuankömmlige Gigi und seine „Perle“ von den „alten Sommerhaus-Hasen“ in Empfang genommen werden, zeigen wir oben im Video.