Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt feiert Papas Wahlerfolg

Gloria-Sophie Burkandt bedankt sich bei all ihren Followern, die ihren Vater und dessen Partei mit ihren Stimmen unterstützt haben. „Wir leben in herausfordernden Zeiten, die durch Konflikte, Umweltfragen, wachsende Armut und ansteigende Kriminalität geprägt sind. In solchen Zeiten ist es nötig, gemeinsam Mut und Entschlossenheit zu zeigen, um einen positiven Wandel zu erreichen“, schreibt die 24-Jährige in ihrer Instagram-Story zu einem gemeinsamem Foto mit ihrem Vater Markus Söder.

Ihr Vater sei „entschlossen, die Mitte zu stärken“, damit „jeder Bürger unseres Landes sich sicher und glücklich“ fühlen dürfe.