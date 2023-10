Lese-Tipp: Mamma Mia! Sky du Mont zeigt sich erstmals mit neuer Liebe

Es sei eine „erwachsene Beziehung“, betont Schütze. Übers Zusammenziehen haben die zwei wohl noch nicht gesprochen. Sie leben immer noch in getrennten Wohnungen. Doch das scheint auch so gewollt zu sein. Ob der große Altersunterschied zwischen den beiden hierbei eine Rolle spielt? Da ist Julia Schütze ganz klar: „Ich verliebe mich ja nicht in ein bestimmtes Alter, sondern in eine Person. Wenn, dann schätze ich es sehr, dass ich so viel von Sky lernen kann, dass er so einen großen Erfahrungsschatz hat. Darauf stehe ich total. Das finde ich sexy.“ Hach, da scheint wirklich alles zu passen… (msu)