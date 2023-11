Beim erst vierten Rennen des Ski-Winters in Killington in den USA zerstört sich die 29-Jährige jegliche Titel-Träume. Sie landet unglücklich am Knie, eine schwere Verletzung, die das umgehende Saisonaus bedeutet, wie der norwegische Verband mittlerweile mitteilt.

Tviberg selbst richtet sich via Instagram an ihre Fans: „Unten, aber nicht besiegt. Mein Knie ist verletzt und meine Saison vorbei. Ich gehe nach Hause für weitere Untersuchungen, um herauszufinden, was als Nächstes zu tun ist. Vielen Dank für all die Liebe und die freundlichen Nachrichten.“