„An diesem Tag im Jahr 1984 um 2:30 Uhr wäre meine Mutter fast gestorben, als sie mich auf diese Welt brachte. Sie liebte es, mir und meinen Geschwistern genau in dem Moment zu schreiben, in dem wir geboren wurden ... was nicht einfach war, wenn man bedenkt, dass es 2:30 Uhr morgens war“, schreibt die Ski-Ikone am Mittwoch anlässlich ihres 39. Geburtstages auf Instagram.

Dazu veröffentlicht sie Screenshots vom Chatverlauf mit ihrer verstorbenen Mutter, die persönliche und liebevolle Nachrichten zeigen.

