Seit mittlerweile mehr als zwei Wochen liegt die Turn-Ikone auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Houston.

Dramatisch: Der Überlebenskampf ist nicht die einzige Sache, die der Familie Sorgen bereitet. Die Behandlung der Olympiasiegerin von 1984 ist kostspielig, doch Retton ist nicht krankenversichert.

In der Not wendeten sich ihre vier Töchter an die Öffentlichkeit! Und der Hilferuf der Familie blieb nicht ungehört. Ganz im Gegenteil. Die Anteilnahme am Schicksal der US-Ikone, die 1984 im Alter von 16 Jahren Turngeschichte schrieb, war riesig. 50.000 Dollar war das Ziel der Spendeninitiative! Bis Donnerstagnachmittag (19.Oktober) sind über 450.000 Dollar zusammengekommen.

Im Video dankt Schrepfer allen für die Unterstützung. „Es ist so schön zu sehen, dass die Leute sie lieben.“

Diese Liebe schenkt allen Hoffnung in der schweren Zeit! (pol)