Sein schwerster Auftritt! Tapferer Heino gibt erstes Konzert nach Hannelores Tod

Seine Hannelore ist ganz nah bei ihm, als Heino am 24. November seine Kirchentour in der Dresdner Kreuzkirche startet. Ein großes Porträtfoto seiner am 8. November gestorbenen Frau steht am rechten Bühnenrand, davor ein riesiger Strauß roter Rosen. Auf dem Bild strahlt Hannelore fröhlich in die Kamera.

Heinos Manager wendet sich vor dem Auftritt des Sängers ans Publikum. Hannelore hätte es gewollt, dass ihr Mann auf Tour geht: „Die Bühne ist sein Leben und gibt ihm Kraft.“ Natürlich sei es aber trotzdem „sehr schwer“ für Heino aufzutreten, aber er sei „sehr stark“.