„Montagnacht explodierte es im Treppenhaus eines Wohnhauses in Hässelby. Ich wohne in diesem Haus, und meine Wohnung war eine von denen, die in diesem Zusammenhang in die Luft gesprengt wurden“, schrieb Ekelund auf Instagram. Sie schilderte, wie brenzlig die Lage tatsächlich war: „Ich war während der Explosion zu Hause und in der Wohnung und musste mit meinem Hund aus dem Fenster springen und wegrennen.“

Die Leichtathetin machte klar: Sie braucht nun erstmal Ruhe und muss sich von dem Schock erholen. „Mir geht es körperlich gut, aber ich bin sehr erschüttert und muss mich mit dem auseinandersetzen, was ich gerade durchgemacht habe“, schrieb die 200-Meter-Sprint-Spezialistin.