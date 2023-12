„Wir haben sie dann warm gebadet und ins Bett gelegt“, so die Mutter. Sie weiß: Hätte ihr elfjähriger Sohn nicht so schnell seine Eltern zur Hilfe geholt, würde Maria vielleicht nicht mehr leben. „Die Sache hätte böse ausgehen können“, sagt sie. Und das, obwohl die Familie jedes Jahr ein Iglu im Schnee baue, so die 45-Jährige. Ins Krankenhaus kommt Maria nach dem Schock nicht.

Inzwischen gehe es ihr wieder gut. Bereits einen Tag später habe sie wieder im Schnee gespielt. Mutter Fiorella: „Wenn man vom Ross fällt, muss man direkt danach wieder aufsteigen.“ (jak)