Wie sah es 2022 innerlich wirklich in Renata aus? In der ersten „Let’s Dance“-Show 2023 hat Renata Lusin voller Vorfreude ihr Babyglück verkündet. Was damals keiner ahnt: In ihr sieht es alles andere als rosig aus und tatsächlich: Wenige Wochen später verliert sie ihr ungeborenes Baby. Jetzt ist Renata wieder schwanger und das schon im fünften Monat. Warum sich jetzt alles so viel besser als letztes Jahr anfühlt, verrät die Profitänzerin im Video.