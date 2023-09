Renata Lusin ist im fünften Monat schwanger! Diese tolle Nachricht gefällt mittlerweile über 80.000 Menschen, die knapp 5.000 Kommentare (Stand: 30. September) unter dem zuckersüßen Post des „Let’s Dance“-Traumpaares hinterlassen. Ja, die Fans flippen regelrecht aus.

Es regnet virtuelle Herzen und Küsse – und Tränen. Nicht nur die ganze „Let’s Dance“-Familie steht hinter dem Paar, sondern auch ihre Fans: „Ich freue mich einfach von ganzem Herzen so so so so sehr“, schreibt eine Userin. Eine andere wünschte den beiden vor allem Glück: „Was für wundervolle Nachrichten. Alles Glück der Welt für euch drei“ und ein dritter Fans weiß: „Ihr werdet tolle Eltern werden!“ Hach, da kann einem doch nur warm ums Herz werden – genau so wie bei diesen Worten von Valentin.