Allen voran lässt „Let’s Dance“-Königin Motsi ihren Gefühlen freien Lauf. Und es ist tatsächlich nicht schwer, sich vorzustellen, wie ihr beim Lesen dieser Neuigkeit die Freudentränen übers Gesicht kullern. Wer die Jurorin kennt, weiß schließlich: Vor allem, seit sie selbst Mama ist, ist sie sehr nah am Wasser gebaut. „Yesss - ich heule gerade!! So happy for you - congratulations“, schreibt sie Renata und Valentin dekoriert mit Tränchen-Emojis und Herzchen. Und Motsi findet Gleichgesinnte: „Ich heule schon mit“, „bin auch dabei“ und „ich heule mit“ ist da von Fans zu lesen.