Schwangere Carolin Kebekus: Das hat sie unterschätzt

Kebekus gehe es jedoch gut. Zu Beginn ihrer Schwangerschaft sei sie tatsächlich manchmal etwas müde gewesen und habe „doch viel rumgelegen“, wenn sie nicht arbeitete. Kebekus habe aber „wirklich sonst gar keine Probleme“.

Für Ende kommenden Jahres hat sie bereits eine weitere Tour angekündigt, ab September 2024 möchte die Komikerin unter anderem in München, Frankfurt, Leipzig, Dresden und vielen weiteren Städten wieder auf der Bühne stehen. Sie halte das für einen „guten Plan“. Der entsprechende Kommentar? „Ja, warte mal ab. Nichts wirst du schaffen!“

Diesen Wandel in den Gesprächen über ihre Schwangerschaft fasst Kebekus so zusammen: „Bevor man schwanger ist, sagen ja alle: 'Oh, mach das. Mach Kinder. Das wird so schön.' Und dann, wenn du schwanger bist: 'Welcome to Hell!'“

(spot on news/ jve)