Trauriges Geständnis von Sarah Engels (31)!

Die Sängerin hat anlässlich des „Orange Day“ (Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen) über ein dunkles Kapitel in ihrem Leben gesprochen: Auch sie wurde in der Vergangenheit schon mal Opfer von häuslicher Gewalt. Ihre Botschaft an die Fans seht ihr im Video.

