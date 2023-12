Sarah Engels steht kurz vor der Geburt von Baby Nummer zwei, als plötzlich die Fruchtblase platzt. Nichts wie schnell ins Krankenhaus lautet da die Devise – vor allem beim zweiten Kind, denn da geht alles erfahrungsgemäßig viiiiel schneller. Weil ihr Ehemann Julian aber nicht zu Hause ist, schreibt die 31-Jährige ihm mehrere What’s App-Nachrichten. „Schatz, oh mein Gott. Meine Fruchtblase. Schnell. Schatz man. Melde dich.“ Bereits eine Minute später kommt auch schon die Antwort. „Ehrlich??“ Doch so bristant die Situation auch ist und so aufgeregt die Sängerin klingt, so will Sarah in diesem Moment nur eine Sache von ihrem Ehemann: „Bring Brötchen mit oder so!“

Ähm ja… was man halt so im Kreißsaal kurz vor der Entbindung braucht. Doch keine Sorge, während Gatte Julian für das leibliche Wohl gesorgt hat, wird Sarah von ihrer Mutter ins Krankenhaus gebracht. Ende gut, alles gut – oder besser gesagt: Brötchen im Bauch, Baby stattdessen raus!