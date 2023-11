Am Samstagabend meldet sich RTL dann um 17.30 Uhr mit dem nächsten Fußball-Highlight! In Hamburg steht die Auslosung zur Gruppenphase der Heim-EM 2024 an. RTL überträgt die Ziehung live mit Moderator Florian König und TV-Experte Steffen Freund. Gemeinsam schalten sie im Vorlauf live nach Hamburg zu den Reportern Laura Papendick und Felix Görner. Im Live-Kommentar begleiten Marco Hagemann und Steffen Freund die Ziehung. Im Anschluss an die Hauptnachrichtensendung „RTL Aktuell“ folgen um 19.05 Uhr Analysen und Stimmen zur Auslosung. (nlu)