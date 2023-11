DAS MACHT HOFFNUNG! DFB-Jungkicker im WM-Finale

Nach einer starken Anfangsphase, in der Paris Brunner mit der ersten Gelegenheit das Tor erzielt, finden die Argentinier immer besser ins Spiel – und schocken unsere Jungs direkt vor der Halbzeitpause. Stürmer-Talent Agustin Roberto knipst erst in der 36. Minute und legt dann mit dem Halbzeitpfiff noch einen nach. Mit bedröppelten Gesichtern gehen die Deutschen in Richtung Kabine – und kommen aus dieser wenig später wie die Feuerwehr raus!

BVB-Star Brunner avanciert mit seinem Ausgleichstreffer zum zwischenzeitlichen Man of the Match, ehe Max Moerstedt von der TSG Hoffenheim die mitgereisten Fans zur vollen Ekstase bringt. Nach einer eigentlich verunglückten Flanke staubt der Stürmer aus wenigen Metern eiskalt ab. Einen absoluten Sahne-Tag erwischt auch Keeper Konstantin Heide, der gleich mehrmals in absoluter Not rettet – doch dann der Schock: Roberto ballert sich in der Nachspielzeit zum Hattrick und sein Team ins Elferschießen!

Und dort setzt Heide noch einen drauf, schnappt sich direkt die ersten beiden Strafstöße! Die DFB-Auswahl gewinnt am Ende mit 4:2 – und weiß genau, bei wem sie sich zu bedanken hat: Konstantin Heide!

Besonders schön zu sehen: Die Jungs zerreißen sich, kämpfen für- und miteinander. Ein Bild, dass die A-Nationalmannschaft zuletzt regelmäßig vermissen ließ. Aber wer weiß, vielleicht schneiden sich die Senioren vom Auftreten der Youngster eine Scheibe ab! (fkl)