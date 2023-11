RTL weiß: Da läuft was zwischen Bill Kaulitz und seinem Wiesn-Flirt

Erst vor wenigen Tagen spielte Bill Kaulitz im RTL-Interview am Rande eines Promi-Events in Berlin darauf an, Schmetterlinge im Bauch zu haben: „Momentan hat mir jemand ein kleines bisschen den Kopf verdreht, sagen wir mal so.“ Einen Namen nannte er nicht, jedoch stamme sein Crush aus Deutschland. Zudem hieß es auf die Frage, ob man ihn schon einmal mit ihm in der Öffentlichkeit gesehen hat: „Vielleicht, vielleicht.“ Da scheinen die Liebesgerüchte um ihn und Wiesn-Flirt Marc Eggers gar nicht mal so abwegig zu sein, oder?

Lese-Tipp: Bill Kaulitz verrät: SO darf sein Traumprinz auf keinen Fall sein

Auch auf der Halloween-Party von Schwägerin Heidi Klum soll der Flirtalarm zwischen Bill und Marc enorm groß gewesen sein, wie ein Insider RTL verrät: „Marc ist Bill auf der Halloween Party von Heidi nicht von der Seite gewichen. Die beiden kamen zusammen an, wirkten den ganzen Abend sehr vertraut miteinander, Bill suchte auch immer die Nähe zu ihm. Hier und da fiel dann auch mal ein Küsschen und es wurde eng zusammen getanzt. Bill wirkte sehr glücklich auf mich. Irgendwann spät sind dann auch Marc und Bill zusammen abgerauscht.“

Lese-Tipp: „Bei mir sind Sachen in Bewegung“: Bill Kaulitz deutet neue Liebe an