RTL-Spendenmarathon im Live-Ticker: Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sammeln für Frühchentherapie

Stars wie Isabel Edvardsson, Wayne Carpdendale, Monica Lierhaus, Riccardo Simonetti, Annika Lau, Pietro Lombardi und Laura Rypa setzen sich ein für Kinder in Not und Armut – in Deutschland, Kambodscha, Malawi oder Tansania.

Und ihr habt gespendet: sensationelle 20.133.760 Euro (vorläufiges Endergebnis)!

Kriege, Krisen und Naturkatastrophen – noch nie hat der RTL-Spendenmarathon in einer Zeit stattgefunden, in der es so dramatische Notsituationen für Kinder gab wie heute. Auch bei uns steigt die Zahl der Kinder, die von Kinderarmut betroffen sind. „Gerade in solchen Krisenzeiten ist es wichtig, zu zeigen, dass solidarisches Handeln Kindern echte Hoffnung geben kann und geben muss. Und damit meine ich jedes einzelne Kind, dem wir eine bessere Zukunft ermöglichen müssen. Für jedes Kind lohnt es sich zu kämpfen“, sagt Wolfram Kons, der am 16. und 17. November 2023 zum 28. Mal live den RTL-Spendenmarathon moderiert hat.

