RTL-Spendenmarathon: Fantastischer Erfolg beim 28. Mal

„Es war ein RTL-Spendenmarathon mit vielen Gänsehautmomenten. Gemeinsam sind wir stark – das haben wir in den letzten 24 Stunden zusammen mit unseren Zuschauern und Partnern gezeigt. Dieses Spendenergebnis macht mich sehr glücklich, denn jetzt können wir so vielen Kindern in Deutschland und der ganzen Welt nachhaltig helfen“, sagt Wolfram Kons nach mehr als 24 Stunden auf Sendung. „Ich sage von ganzem Herzen DANKE und verspreche, dass wir das ganze Jahr über genauestens zeigen werden, wohin jeder gespendete Euro geht.“