Furchtbarer Unfall in Rosenheim!

In der Nacht zu Samstag sind in Oberbayern vier Menschen im Alter von 17 bis 20 Jahren bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Alle seien ins Krankenhaus gebracht worden, das Leben einer 17-Jährigen konnte jedoch nicht mehr gerettet werden, wie die Polizei Rosenheim am Samstagmorgen mitteilte.