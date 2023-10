Robert Geiss, Tanja Szewczenko und Co.: Deutsche Stars erleben hautnah Dubai-Unwetter

Seit drei Monaten lebt Tanja Szewczenko zusammen mit ihrer Familie in Dubai. Regen hat sie dort noch nicht gesehen – bis jetzt! Und was dort am Donnerstagnachmittag vom Himmel kommt, ist nicht wenig. In ihrer Instagram-Story teilt die Auswanderin Eindrücke des Unwetters, das sie mit ihren Zwillingen hautnah aus dem 33. Stock verfolgt. Ihr Mann ist währenddessen mit der ältesten Tochter Jona unterwegs. Auch sie filmen überflutete Straßen und halten das Ausmaß fest – denn klar: Dubai ist auf solche Regenmassen natürlich nicht vorbereitet.