Riesiger Tumult im Krankenhaus: 25 Leute gehen auf eine Krankenschwester los

Dieses Verhalten macht sprachlos!

In der Notfallaufnahme des Helios Krankenhauses in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) kam es in der Nacht auf Sonntag zu einer Auseinandersetzung. 25 Personen sollen auf eine Krankenschwester losgegangen sein und sie bedroht haben. Der Grund macht ebenso fassungslos wie die Tat an sich.

