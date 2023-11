Der US-Amerikaner besucht die University of Minnesota Duluth, läuft dort als Defensive End in der Verteidigung auf. Am 21. November geht Ryan in den Kraftraum seiner Schule. Plötzlich klappt er zusammen, sein Herz bleibt stehen. Sofort eilen Trainer herbei und beginnen mit einer Herz-Lungen-Wiederbelebung. In kritischem Zustand wird der Verteidiger ins Krankenhaus eingeliefert – wo er am Dienstag seinen letzten Kampf verliert.

In einem Nachruf der Familie erklärt diese, eine „unerkannte, genetische Herzerkrankung und ein großes liebevolles Herz“ seien der Grund für den so tragischen Unfall gewesen. In dem langen Text nehmen die Liebsten von Ryan mit herzzerreißenden Worten Abschied.

„Reed hatte ein ansteckendes Lächeln und lebte sein kurzes Leben in vollen Zügen. Reed liebte Menschen, er konnte mit jedem sprechen und war stolz darauf, von Freunden, Familie, Mentoren umgeben zu sein und Teil eines Teams zu sein. Er gründete seinen eigenen Online-Vintage Shop – Thrifted Tiger, liebte es zu reisen, Schuhe zu sammeln, zu zeichnen, Konzerte zu besuchen und zu kochen.“