Am Sonntag berichtete NFL-Insider Ian Rapoport, dass Rodgers in seiner Reha mittlerweile so weit sei, dass er sich ein Comeback an Heiligabend vorstellen kann. In Woche 16 spielen die New York Jets daheim gegen die Washington Commanders.

Die Bedingungen für eine solche Rückkehr wiederum haben sich dem Bericht zufolge nicht geändert. Rodgers müsse sich selbst beschützen können und die Jets müssen dann noch ernsthaft im Playoff-Rennen sein.

Derzeit stehen sie bei 4-5 und haben zwei schwere Spiele vor der Brust. In Woche 11 geht es gegen die Buffalo Bills, in Woche 12 dann gegen die Miami Dolphins im ersten Black Friday Game der NFL.

Ein weiteres Indiz für eine zeitnahe Rückkehr von Rodgers ist ein Video, das Rodgers seinen Teamkollegen geschickt haben soll. Darin zeigt er sich beim Training. Die Bilder sollen die Kollegen „umgehauen" haben.

Irre Gerücht: Rodgers will schon am 2. Dezember wieder ins Training zurückzukehren.