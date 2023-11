Nachdem die Cowboys am alljährlichen Thanksgiving-Spiel noch die Washington Commanders mit 45:10 zerrupft haben, nutzten der NFL-Star und seine Freundin das Wochenende, um die weitere schöne Neuigkeit zu verkünden. Auf einer Pressekonferenz spricht Prescott jetzt erstmals über den Familien-Neuzugang, der im März erwartet wird.

„Ich fühle mich super, super gesegnet, diese Verantwortung zu übernehmen, und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit zu haben, eine Familie zu gründen und ein Kind in diese Welt zu bringen. Ich weiß, was meine Mutter für mich bedeutet, und dieses Gefühl in einer anderen Rolle zu sein, ist etwas, worauf ich mich freue.“