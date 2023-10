Am Dienstagnachmittag bricht Rivera beim Training an der Windsor High School im US-Bundesstaat Connecticut zusammen. Er absolviert gerade weder Übungen noch Zweikämpfe, als er der Zeitung Hartford Courant zufolge ohne Vorwarnung sein Bewusstsein verliert. Rettungssanitäter eilen sofort zur Hilfe und beginnen mit einer Herz-Lungen-Wiederbelebung. Das Football-Talent kommt ins Krankenhaus – doch die Ärzte dort können sein Leben nicht retten.

Lesen Sie auch: Großes Glück für NFL-Star Alex Anzalone: Eltern schaffen Flucht aus Israel

Der Superintendent der Windsor School, Terrell Hill, bestätigt den Tod am Mittwoch: „Ich bin zutiefst traurig. (...) In dieser herausfordernden Zeit sprechen wir der Familie und den Freunden, die mit diesem unvorstellbaren Verlust zu kämpfen haben, unser tief empfundenes Beileid aus.“ Sogar der Bürgermeister der Gemeinde zeigt sich tief geschockt. Donald Trinks sagt: „Ein 15-jähriger Junge, der einen Sport ausübte, den er liebte ... Man kann es in keiner Weise verstehen.“