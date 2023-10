Wie hat er das alles ausgehalten? „Man muss sich abschotten, weil es nichts gibt, was ich wirklich tun konnte, außer zu hoffen und zu beten“, sagte der Linebacker der Detroit Lions dem TV-Sender CNN. Und weiter: „Als ich feststellte, dass sie am Flughafen waren, das alles hinter sich gelassen hatten, in das Flugzeug stiegen und den Luftraum verließen, war ich erleichtert.“ Und das große Bangen war endlich vorbei!

Auch in den sozialen Medien hatte Anzalone die gute Nachricht längst bestätigt. Auf X (ehemals Twitter) schrieb er am Donnerstag: „Vielen Dank an alle, die für meine Familie und ihre Sicherheit gebetet haben. Es waren ein paar beängstigende, angsterfüllte Tage, aber meine Eltern sind sicher nach Hause gekommen. Ich muss so vielen Menschen danken, aber ich weiß: Gott ist gut.“