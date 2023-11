Trauer um Raphael Dwamena!

Der 28-jährige Fußballprofi, der in vielen europäischen Ligen gespielt hat, ist am Samstag während eines Fußballspiels zusammengebrochen. Rettungskräfte waren schnell bei ihm, doch jede Hilfe kam zu spät. Dwamena litt bekanntermaßen an Herzproblemen, hatte zunächst einen Defibrillator, den er sich aber 2022 entfernen ließ – gegen den Rat seiner Ärzte.

