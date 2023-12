Romantischer geht’s wirklich nicht! Mit dem Schiff über die Elbe tuckern und das Musical „Disney Der König der Löwen“ genießen – genau das haben Renata und Valentin Lusin vor einigen Jahren gemacht. Was die „Let’s Dance“-Profitänzerin damals nicht wusste: Ihr Valentin hatte zu dem Zeitpunkt große Pläne. Anlässlich von „Disney100 – Die große Jubiläumsshow“ schwelgt die heute 36-Jährige in Erinnerungen. „Nach dem Musical von ‘König der Löwen’ hat Valentin mir den Antrag gemacht und deshalb werde ich es nie vergessen“, so Renata mit einem Lächeln im Gesicht.