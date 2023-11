Während Valentin Lusin mit „Let’s Dance“ durch Deutschlands Arenen tourt, hat Renata Lusin Sonnenstrahlen auf Fuerteventura getankt. Mittlerweile ist die 36-Jährige wieder zurück und fiebert jetzt der Weihnachtszeit entgegen. Doch eine letzte Erinnerung aus ihrem Urlaub muss sie einfach mit ihren Followern teilen: Die Fotos von ihrem Fotoshooting am Strand. So kugelrund haben Fans ihren Babybauch noch nicht gesehen! Aber auch Renata hat sich an den Anblick noch nicht gewöhnt. Der Gedanke, bald ihr erstes Baby in den Armen zu haben, überwältigt sie immer wieder.

„Ich kann irgendwie nicht glauben, was ich sehe und mir kommen voll die Tränen. Unser Traum kommt näher. Es ist einfach so schön“, schwärmt die „Let’s Dance“-Tänzerin auf Instagram.