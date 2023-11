„Es ist gar nicht so einfach zu packen. Unten ist alles zu klein. Habe Leggins und viele Kleider mit“, so Renata Lusin in ihrer Instagram-Story. Ja, die niedliche Babykugel der 36-Jährigen wächst und gedeiht prächtig – immerhin ist die „Let’s Dance“-Profitänzerin schon im sechsten Monat schwanger. Und da in Deutschland nun die dunkle und kühle Jahreszeit anbricht, gönnt Renata sich und dem „Gummibärchen“ in ihrem Bauch jetzt eine kleine Sonnenpause. Auf Papa Valentin Lusin müssen die beiden dabei allerdings verzichten – der macht auf der „Let’s Dance“-Tour nämlich gerade das Tanzparkett unsicher. „Wir wären natürlich am liebsten mit Papa zusammen. Wir vermissen ihn sehr, aber ich fliege zum Glück nicht alleine“, so Renata via Instagram.