Joel war am Nachmittag des 14. September zum Spielen an einen Badesee gegangen, ein paar hundert Meter von seinem Zuhause entfernt. Nachdem der Sechsjährige nicht wie vereinbart nach Hause gekommen war, meldeten seine Eltern ihn als vermisst. Eine Stunde später wurde das Kind mit schwersten Stichverletzungen in einer Hecke am Bolzplatz des Dorfes in der Nähe des Sees gefunden. Trotz sofortiger Reanimationsversuche starb Joel an seinen Verletzungen. Die Obduktion ergab, dass er erstochen wurde. (tja/mtu)