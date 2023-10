Doch ein Faible für Mode hat nicht nur ihre Mutter. Auch Prinzessin Olympia geht in der Modewelt voll auf. Von 2016 bis 2019 studierte sie an der renommierten Parsons School of Design in New York und absolvierte mit gerade mal 17 Jahren ein heißbegehrtes Praktikum bei Dior Couture. Seither ist sie nicht nur ein gern gesehener Gast bei Modeschauen, sondern auch das Gesicht von Luxus-Labels wie Tiffany, Bulgari und Prada sowie auf unzähligen Titelblättern berühmter Magazine zu sehen.

Kein Wunder, dass die 27-Jährige auch als Stilikone gefeiert wird. Auf dem Instagram-Profil der Blondine finden sich zahlreiche Schnappschüsse, die sie im Urlaub, bei Parties oder noblen Events zeigen. Prinzessin Olympia mag royale Wurzeln haben, da sie aber zu keiner amtierenden Adelsfamilie gehört, genießt sie deutlich mehr Freiheiten als die Söhne ihres Patenonkels, Prinz William (41) und Prinz Harry (39). Und nun dürfte die Nachfrage noch mehr gestiegen sein – nicht nur bei den Modelabels, sondern auch bei den Männern. Denn Prinzessin Olypia wurde vom britischen Magazin Tatler zur begehrtesten Junggesellin 2023 gekrönt. (amö)