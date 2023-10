Wenn sie in Militärklamotten unter Stacheldraht kriecht oder an der Waffe hantiert, macht Leonor ebenso eine gute Figur wie im Festkleid. Fotos von einer wilden Party zum 18. Geburtstag wird es von der royalen Musterschülerin aber nicht geben, ist sich Michael Begasse sicher. „Das ist jetzt keine Partymaus, wo Sachen nachher an die Öffentlichkeit kommen. Wenn die feiert, dann feiert sie richtig, aber dann macht sie es dezent hinter verschlossenen Türen.“

Apropos verschlossen: Mit Erreichen der Volljährigkeit erhofft sich das spanische Volk nun auch mehr über die Persönlichkeit der Thronfolgerin zu erfahren. Bis dato schirmte das Königshaus das Privatleben von Leonor und deren jüngeren Schwester Sofia so gut es geht von der Öffentlichkeit ab. Nur wenig ist über den Alltag, Freundschaften und Gepflogenheiten von Felipes Töchtern bekannt. Die spanische Zeitschrift Hola! will aber zumindest wissen, dass Leonor zwar etwas schüchtern, gleichzeitig aber auch ein besonnenes, umsichtiges und gut organisiertes Mädchen sowie eine gute Schülerin sei. „Nur weil sie zurückhaltend ist, ist mit dieser Frau definitiv zu rechnen“, sagt Adelsexperte Michael Begasse.



