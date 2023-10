An dem Termin nahm die Prinzessin trotz einer Verletzung an ihrer rechten Hand teil, die sie sich kürzlich beim Trampolinspringen mit ihren Kindern zugezogen hatte. Das Rugby-Spiel überstand sie hingegen ohne weitere Blessuren und wurde am Ende von den versammelten Sportlern für ihren ehrgeizigen Einsatz mit Jubel gefeiert.

Lese-Tipp: Prinzessin Kate besucht Kinder mit Behinderung

Zum Abschluss überreichte man Kate noch Vereinstrikots mit den Namen ihrer drei Kinder George, Charlotte und Louis – für das nächste Rugby-Match im Garten von Schloss Windsor.