Gerüchten zufolge sind Prinz Harry und Herzogin Meghan daran interessiert, auf die Königsfamilie zuzugehen und würden ein Angebot, an den Feiertagen Harrys Vater König Charles (75) zu treffen, wohl „nicht ablehnen“, wie die Sunday Times berichtet.

Die britische Daily Mail schreibt nun allerdings unter Berufung auf Insider, diese Annäherungsversuche der Sussexes seien „bizarr“. Prinz Harry und Herzogin Meghan waren 2020 als hochrangige Royals zurückgetreten und in die USA gezogen. In Harrys Memoiren „Reserve“, in TV-Interviews und in einer Netflix-Doku hatte das Paar anschließend teils heftig gegen das Königshaus ausgeteilt.

„Es ist so bizarr, nachdem sie sich so schlecht benommen haben, von der Familie eine Entschuldigung und ein Schuldeingeständnis verlangt haben – ohne Erfolg, möchte ich hinzufügen – und nun schlagen sie vor, dass sie einfach wieder reintanzen und alles vergessen sein lassen, wenn nur jemand nett genug wäre, sie einzuladen“, wird eine Quelle zitiert.