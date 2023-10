Positiver Effekt! Warum wir negative Gedanken verdrängen sollten

Lange hielten Psychotherapeuten die Verdrängung negativer Gedanken für keine gute Maßnahme. Doch eine aktuelle Studie von Wissenschaftlern der Cambridge Universität zeigt jetzt auf, dass dieses Vorgehen durchaus positive Auswirkungen haben kann.

Wie lief das Experiment ab?

120 Teilnehmer aus 16 verschiedenen Ländern sollten unerwünschte, meist negative Gedanken bewusst unterdrücken – statt lange über die Dinge nachzudenken also einfach wegschieben und sich auf positive Gefühle konzentrieren. In der Rückschau gaben die Teilnehmer an, dass sie negative Gedanken dank dieses Vorgehens weniger intensiv in Erinnerung behalten hätten, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen sei.

