Polizei in Alarmbereitschaft: Hamburg verbietet Pro-Palästina-Demos

Die Schura Hamburg und Schleswig-Holstein, also die Räte der Islamischen Gemeinden in beiden Ländern, mahnten unterdessen in einem Schreiben an ihre Mitgliedsgemeinden zur Besonnenheit. „Wir wissen, dass das palästinensische Volk seit vielen Jahren vor Ort unter der Ungerechtigkeit, die durch die israelische Besatzung in Palästina hervorgerufen wird, leidet und wir leiden mit ihnen“, heißt es darin. „Die Hamas hat die grausamen Massaker an Zivilisten in Israel verübt und die Spirale der Gewalt ein schreckliches Stück weitergedreht.“ Dieser Konflikt könne nur enden, wenn alle daran arbeiten, diese Spirale zu durchbrechen. (dpa/nid)